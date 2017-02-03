Dönem başkanı Malta'nın evsahipliğinde bugün gerçekleştirilen AB gayriresmi zirvesi dolayısıyla UNICEF'ten yapılan açıklamada, merkezi Akdeniz rotası olarak bilinen Libya ve Mısır üzerinden İtalya'ya geçen Afrikalı sığınmacı çocuklar için "en ölümcül" kış ayının yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, son üç ayda 190'ı çocuk olmak üzere rekor sayıda sığınmacının Akdeniz'de yaşamını yitirmesinin, UNICEF'i Malta'da toplanan AB liderlerine acil çağrıda bulunmak için harekete geçirdiği ifade edildi.

Kasım ve ocak ayları arasında en az bin 354 sığınmacının Akdeniz'de boğulduğu ve bu ölümlerin bin 191'nin merkezi Akdeniz rotasında gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu ölümlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre 13 kat artış görüldüğünün altı çizildi.

UNICEF açıklamasında, çocukların güvenliğinin sağlanması, çocuk istismarı ve kaçakçılığının engellenmesi, uygun bir plan olmadan sığınmacı çocukların zorla Libya'ya geri gönderilmesinin önüne geçilmesi, Libya'daki çocuk koruma programlarının desteklenmesi için kaynak tedarik edilmesi ve çocukların insan kaçakçılarının ağına düşmemesi için aile birleştirme programlarına destek vermesi gibi konularda harekete geçmesi için AB üyesi ülkelere acil eylem çağrısında bulunuldu.

"YAŞAM VE ÖLÜM ARASINDAKİ FARK"

Öte yandan UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Justin Forsyth ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "AB zirvesinde alınacak kararlar asıl itibariyle transit geçiş yapan veya Libya'da mahsur kalan binlerce çocuğun yaşam ve ölümü arasındaki fark anlamına geliyor. Onların şimdi acil eyleme ihtiyacı var." dedi.

AB liderleri, dönem başkanı Malta'nın evsahipliğinde bugünkü gayriresmi zirvede, birliğin başını son yıllarda ağrıtan düzensiz göçün Libya'dan kaynaklanan ayağına çare bulmaya çalışıyor.