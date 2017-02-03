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Telefonu yüzüne kapattı

Telefonu yüzüne kapattı
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinde gözaltı merkezlerinde tutulan mültecilerin ABD'ye gönderilmesi amacıyla Obama yönetimiyle imzaladıkları anlaşmanın devamı için Trump ile hafta sonu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 1 saat sürmesi planlanan görüşmenin 'ın kızıp telefonu kapatması üzerine 24 dakikada bittiği öğrenildi. Trump'ın Turnbull'a "Bu, şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesiydi" dediği belirtildi.
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