Telefonu yüzüne kapattı

Avustralya Başbakanı MalcolmTurnbull, ülkesinde gözaltımerkezlerinde tutulan mültecilerinABD'ye gönderilmesi amacıylaObama yönetimiyle imzaladıklarıanlaşmanın devamı için Trumpile hafta sonu bir telefon görüşmesigerçekleştirdi. 1 saat sürmesiplanlanan görüşmenin Trump'ınkızıp telefonu kapatması üzerine24 dakikada bittiği öğrenildi.Trump'ın Turnbull'a "Bu, şimdiyekadarki en kötü telefon görüşmesiydi"dediği belirtildi.
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