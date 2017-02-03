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İsrail’e kınama

İsrail’e kınama
İsrail, birçok usulsüzlüğe rağmen Filistinliler'e ait olan toprakları işgal etmeyi sürdürmekte kararlı Son olarak 3 bin konutluk bir çalışmaya onay veren İsrail devletine tepkiler çığ gibi büyüdü. Dışişleri Bakanlığı da, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yasadışı yerleşimlerde ilave konutlara onay vermesini kınadı. Açıklamada, uluslararası toplumun sürekli uyarılarına rağmen İsrail'in kalıcı barış zeminini ve iki devletli çözüm imkanını tehdit ve tahrip eden bu tür hukuk dışı adımlara devam etmesinin kaygı uyandırdığı belirtildi.
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