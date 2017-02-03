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’dan ’ye ‘’ misillemesi

’nin, ’ın füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere kararı almasına Tahran’dan dakikalar içinde misilleme geldi. Tahran teröre destek veren bazı ABD’li şirket ve kişilere ambargo uygulayacağını açıkladı.

İran’dan ABD’ye ‘yaptırım’ misillemesi

Dışişleri Bakanlığı, "Bölgedeki terör örgütlerinin oluşumunda, desteklemesinde veya savunmasız insanların öldürülmesinde rolü olan bazı 'li şirket ve kişiler hakkında 'yasal kısıtlamalar' uygulayacağını" duyurdu.

kapsamına alınacak kişi ve şirketlerin isimlerinin daha sonra açıklayacağını kaydedildi.

Kararı, ABD'nin bugün aldığı yaptırım kararına karşılık aldığını belirten Dışişleri Bakanlığı, " İran, vize kısıtlamasında olduğu gibi halkının menfaatlerini hedef alan her türlü eyleme uygun karşılık verecek" ifadelerine yer verdi.



ABD Hazine Bakanlığı, bugün İran'ın balistik füze programına katkı sunduğunu öne sürdüğü 13 kişi ve 12 firma hakkında yaptırım kararı almıştı.
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 23:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Tayfun Tayfun

ABD ISRAIL Atomic bombalara sahib neden bu problem olarak gorunmuyor... IKI yuzluluk Standarlar... Tabi ABD ri ISRAIL lobisinin usagi oldugu icin

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 04.02.2017 01:17
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