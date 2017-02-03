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Fransa'da ! e ateş açıldı

Fransa'nın başkenti 'te ye girmeye çalışan bir kişi e ateş açtı.

Fransada çatışma! Askere ateş açıldı

Fransa'nın başkenti 'teki Louvre si önündeki alışveriş merkezinde bir in kendisine bıçakla saldıran kişi üzerine ateş açtığı bildirildi.

Fransız medyası, Louvre Müzesi önündeki alışveriş merkezinde bir askerin kendisine bıçakla saldıran ve bölgeye elinde bavulla girmeye çalışan bir kişi üzerine ateş açtığını duyurdu.

Askerin vurduğu saldırganın ağır yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı kısa açıklamada olaya güvenlik güçlerinin müdahale ve ilk yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Müzenin ve yakınındaki metro istasyonunun olayın ardından boşaltıldığı bildirildi.
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 12:23
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