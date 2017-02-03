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First Lady’e şok!

Senatör Nancy Skinner, ABD Başkanı Trump’ın ırkçı kararlarına itiraz etti. Slovenyalı First Lady’nin göçmenlik statüsünü yeniden gündeme getirdi. Beyaz Saray’a ‘Belgeleri yasal mı?’ sorusunu yöneltti

First Lady’e şok!
ABD Başkanı Donald Trump, verdiği kararlarla dünyayı sarstı. Trump, Beyaz Saray'daki koltuğuna geçer geçmez 7 Müslüman ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı. Amerikalılar, kararın ardından ülkenin dört bir yanında Trump karşıtı protesto gösterileri yaptı. Tepkiler dünyaya yayıldı. Oysa göçmen karşıtı Trump'ın eşi Melania Trump da 1995'te ABD'ye göç eden bir Slovenyalı'ydı. 2006'da ABD vatandaşlığına geçen First Lady'nin geçmişi yeniden gündeme taşındı. Kaliforniyalı bir senatör, Trump'a karşı bir hamle yaptı. Demokrat Parti mensuplarından Nancy Skinner, Başkan Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına itiraz ettiğini söyleyerek, Trump'ın eşinin göçmenlik statüsünü bir kez daha tartışmaya açtı. Skinner, Beyaz Saray'ın First Lady Melania Trump'ın göçmenlik belgelerinin hukuki ve legal olup olmadığına dair bir açıklamada bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle Beyaz Saray'dan First Lady'in göçmenlik belgelerini paylaşmasını talep eden Skinner, "Bizler yalnızca Melania Trump'ın sunmayı tercih ettiği belgelerin bir avukat tarafından gözden geçirildiğini biliyoruz" ifadesini kullandı.


Nancy Skinner
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