First Lady’e şok!

ABD Başkanı DonaldTrump, verdiği kararlarladünyayı sarstı. Trump,Beyaz Saray'daki koltuğunageçer geçmez 7 Müslüman ülkevatandaşının ABD'ye girişiniyasakladı. Amerikalılar, kararınardından ülkenin dört bir yanındaTrump karşıtı protesto gösterileriyaptı. Tepkiler dünyaya yayıldı.Oysa göçmen karşıtı Trump'ıneşi Melania Trump da 1995'te ABD'yegöç eden bir Slovenyalı'ydı. 2006'da ABDvatandaşlığına geçen First Lady'nin geçmişiyeniden gündeme taşındı. Kaliforniyalı birsenatör, Trump'a karşı bir hamle yaptı.Demokrat Parti mensuplarından NancySkinner, Başkan Trump'ın göçmenkarşıtı politikalarına itiraz ettiğinisöyleyerek, Trump'ın eşinin göçmenlikstatüsünü bir kez daha tartışmayaaçtı. Skinner, Beyaz Saray'ın FirstLady Melania Trump'ın göçmenlikbelgelerinin hukuki ve legal olupolmadığına dair bir açıklamadabulunmadığını vurguladı. Bu nedenleBeyaz Saray'dan First Lady'ingöçmenlik belgelerini paylaşmasını talep edenSkinner, "Bizler yalnızca Melania Trump'ınsunmayı tercih ettiği belgelerin bir avukattarafından gözden geçirildiğini biliyoruz"ifadesini kullandı.
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