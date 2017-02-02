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'tan 'a 'askeri müdahale' açıklaması

ABD Başkanı Donald , balistik füze denemesi sebebiyle dün Washington yönetiminin "resmen" uyardığı 'a karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi

Trumptan İrana askeri müdahale açıklaması

ABD Başkanı , Beyaz Saray'da iş adamlarını kabul ettiği bir toplantıda 'ın balistik füze denemesine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İRAN'A ASKERİ MÜDAHALE AÇIKLAMASI
Trump, "Tahran'a karşı askeri seçeneklerin gündemde olup olmadığı" şeklindeki soruya, "Hiçbir şey seçenek dışı değil." diyerek cevap verdi.

'İRAN'I RESMEN UYARIYORUZ' DENİLMİŞTİ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de İran'ın balistik füze denemesi hakkında, dün yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 22:04
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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BURCU BURCU

Anlasilan trumpuda dünyaya sahip olmak isteyenler yola getirdi amerikada basa gelen her biri ülkenin birine savas aciyor simdide sira irana geldi gibi görünüyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 01:41
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