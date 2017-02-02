ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş adamlarını kabul ettiği bir toplantıda İran'ın balistik füze denemesine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.



İRAN'A ASKERİ MÜDAHALE AÇIKLAMASI

Trump, "Tahran'a karşı askeri seçeneklerin gündemde olup olmadığı" şeklindeki soruya, "Hiçbir şey seçenek dışı değil." diyerek cevap verdi.

'İRAN'I RESMEN UYARIYORUZ' DENİLMİŞTİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de İran'ın balistik füze denemesi hakkında, dün yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.