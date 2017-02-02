Trump’ın el falı

ABD'deki National Pen isimli şirket, el yazısının tam 5 bin farklı kişilik özelliğini ortaya çıkardığını gösteren bir araştırma yayımladı. Buna göre harfler arasındaki boşluklar, harflerin büyük ya da küçük olması ve imzanın nasıl atıldığı, kişinin çekingen mi, dışa dönük mü ya da özgür ruhlu mu olduğunu ele veriyor. İşte el yazısından, karakter tahlili için ipuçları ortaya çıkıyor.
Yazı yazarken küçük harfleri kullananlar utangaç, çalışkan ve dikkatli oluyor.
Büyük harf kullananlar, ilgi meraklısı ve dışa dönük mizaca sahip. Kendine fazla güven duyuyor. Trump, sürekli büyükharflerle yazıyor. Kelimeler arasında büyük boşluklar bırakanlar özgürlüğüne düşkün olurken, kelimeleri birbirine yakın yazanlar, yalnız kalmaya dayanamıyor ve çevresindekilere baskı yapmayı seviyor. Yeni deneyimlere açık ve yeni insanlarla tanışmayı seven kişiler, sağa yatık bir şekilde yazıyor. İçine kapanık kişilerin yazılarıysa sola yatık oluyor.
Yazısı herhangi bir tarafa yatık olmayan kişiler, genelde mantıklı, pratik veüretken oluyor. Trump, ne sağa, ne sola yatık yazıyor. Genellikle dik yazıyor.
"İ" harfinin noktası çok yukarıdaysa bu, kişinin hayal gücünün çok zengin olduğuna işaret ediyor. Bu özellik, Trump'a uyuyor. Daha çocuksu bir kişiliğe sahip olanlarsa, noktayı bir daire gibi çiziyor. Geniş "L" rahat bir kişiliğin göstergesi, dar "e" ise karşı tarafa şüpheyle yaklaştığınızın belirtisi...
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