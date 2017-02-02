Suriye'deki çatışmaların durdurulması için Türkiye, Rusya ve İran tarafından kurulacak ateşkesi izleme ve uygulanmasını sağlama mekanizmasının teknik toplantısı 6 Şubat'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anuar Caynakov, Kazinform haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye krizinin çözülmesine ilişkin teknik toplantının Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımyıla 6 Şubat'ta Astana'da yapılacağını açıkladı.

Caynakov, görüşmelerde ateşkesin güçlendirilmesi konusunun ele alınacağını kaydetti.

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde 23-24 Ocak tarihlerinde Astana'da yapılan ve İran, ABD, Beşşar Esed rejimi ile Suriye askeri muhalefetinin katıldığı toplantıda ateşkesin güçlendirilmesi için alınacak tedbirler görüşülmüştü.

Türkiye, Rusya ve İran ateşkesin güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması için aralarında ortak izleme ve denetleme mekanizması kurulmasında anlaşmıştı.

Taraflar, 6 Şubat'taki toplantıda, mekanizmanın çalışma usüllerine dair teknik ayrıntılar üzerinde çalışacak.