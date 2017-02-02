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Pentagon 'ye verdiğini itiraf etti

ABD terör örgütü PKK/'ye verdiğini itiraf etti. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay , ABD’nin Suriye Arap Koalisyonuna verdiğini söylediği zırhlı araçlardan PYD terör örgütünün de faydalanıyor olabileceğini belirtti.

Pentagon PYDye zırhlı araç verdiğini itiraf etti

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay , Pentagon'da düzenlenen basın toplantısına Bağdat'tan video konferans yoluyla bağlanarak Irak ve Suriye'deki DEAŞ karşıtı operasyonlar hakkında değerlendirmeler yaptı.

AA muhabirinin, hafta başında Suriye Arap Koalisyonuna gönderildiği iddia edilen ların terör örgütü 'nin askeri kolu olan YPG militanlarının eline geçip geçmediğine yönelik sorusuna Dorrian, "Bu araçlar Suriye Arap Koalisyonuna verildi. Suriye Arap Koalisyonu savaşçıları Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) içerisinde, dolayısıyla onlarla (YPG ile) birlikteler. Bu araçlar da şu anda orada." cevabını verdi.

Bu durumda "YPG'nin bu araçları kullandığını kabul ettiğine" yönelik ikinci bir soru üzerine ise Dorrian, örgütün bu araçları kullanıp kullanmadıklarına dair elinde bilgi olmadığını söyledi.

"DİĞER KUVVETLER DE DURUM GEREĞİ BUNDAN FAYDALANIYORLAR"
AA muhabirinin, "YPG'ye politikanız gereği silah ve ekipman vermediğinizi söylüyorsunuz ama Suriye'ye gönderdiğiniz ekipmanın bu gruplara bir şekilde geçip geçmediğini bilmediğinizi nasıl açıklıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Dorrian, şu cevabı verdi:

"Bu araçları Suriye Arap Koalisyonuna verdik. Suriye Arap Koalisyonu bu araçların zimmetini aldı. Bunlar Rakka'yı kuşatmak üzere birlikte savaşan gruplar. Şimdi bir müttefik kuvvette bir unsur varsa, diğer müttefik kuvvetler de durum gereği bundan faydalanıyorlar."
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 10:20
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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UKAŞE UKAŞE

1000 topla 6 saatlik atışla kantonlar dümdüz edilebilir mi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 17:24
kısık ses kısık ses

ey abd ve israil siz ve sizin gibi emperyalist ülkeler fitne merkezisiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 15:12
ihsan ihsan

zaten kumpası abd nin kendi silahı ile kendini vurdurmak Müslümanı Müslümana katlettiermşiyormu allah kahretsin uyanlarıda

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 14:09
B&#252;y&#252;k Devlet Büyük Devlet

Türkiye dinlemeyecek. Ne verirlerse versinler. Sınırının dibinde terörist bir devletin , yapının oluşumuna müsaade etmeyecek. Hiç kimseyi takmadan bombalayacak. Bak o sen o zaman korkudan nasıl altlarına ediyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.02.2017 12:47
AHMET AHMET

alın bakalım araçları onlara da sıra gelecek bab tan sonra

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.02.2017 11:44
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