Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısına Bağdat'tan video konferans yoluyla bağlanarak Irak ve Suriye'deki DEAŞ karşıtı operasyonlar hakkında değerlendirmeler yaptı.
AA muhabirinin, hafta başında Suriye Arap Koalisyonuna gönderildiği iddia edilen zırhlı araçların terör örgütü PYD'nin askeri kolu olan YPG militanlarının eline geçip geçmediğine yönelik sorusuna Dorrian, "Bu araçlar Suriye Arap Koalisyonuna verildi. Suriye Arap Koalisyonu savaşçıları Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) içerisinde, dolayısıyla onlarla (YPG ile) birlikteler. Bu araçlar da şu anda orada." cevabını verdi.
Bu durumda "YPG'nin bu araçları kullandığını kabul ettiğine" yönelik ikinci bir soru üzerine ise Dorrian, örgütün bu araçları kullanıp kullanmadıklarına dair elinde bilgi olmadığını söyledi.
"DİĞER KUVVETLER DE DURUM GEREĞİ BUNDAN FAYDALANIYORLAR"
AA muhabirinin, "YPG'ye politikanız gereği silah ve ekipman vermediğinizi söylüyorsunuz ama Suriye'ye gönderdiğiniz ekipmanın bu gruplara bir şekilde geçip geçmediğini bilmediğinizi nasıl açıklıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Dorrian, şu cevabı verdi:
"Bu araçları Suriye Arap Koalisyonuna verdik. Suriye Arap Koalisyonu bu araçların zimmetini aldı. Bunlar Rakka'yı kuşatmak üzere birlikte savaşan gruplar. Şimdi bir müttefik kuvvette bir unsur varsa, diğer müttefik kuvvetler de durum gereği bundan faydalanıyorlar."
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1000 topla 6 saatlik atışla kantonlar dümdüz edilebilir mi?
ey abd ve israil siz ve sizin gibi emperyalist ülkeler fitne merkezisiniz
zaten kumpası abd nin kendi silahı ile kendini vurdurmak Müslümanı Müslümana katlettiermşiyormu allah kahretsin uyanlarıda
Türkiye dinlemeyecek. Ne verirlerse versinler. Sınırının dibinde terörist bir devletin , yapının oluşumuna müsaade etmeyecek. Hiç kimseyi takmadan bombalayacak. Bak o sen o zaman korkudan nasıl altlarına ediyorlar.
alın bakalım araçları onlara da sıra gelecek bab tan sonra
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