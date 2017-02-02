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O baba Türk çıktı

O baba Türk çıktı
Chicago'da 'ın na tepki eyleminde çekilen, babalarının omuzlarına çıkmış Müslüman ve Yahudi çocukları gösteren fotoğraf, tüm dünyaya ders verdi. 7 yaşındaki Meryem'in babasının Türk vatandaşı Fatih Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Yahudi baba Haham Jordan Bendat-Appell "Biz Yahudiler olarak, ezilenlerin yanında olmamız gerektiğini hissediyoruz" ifadesini kullandı.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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