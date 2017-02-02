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2016’da 1,4 milyar avro zarar etti

Almanya’nın en önemli bankalarından , 2016 yılı için 1,4 milyar avro net zarar açıkladı.

Deutsche Bank 2016’da 1,4 milyar avro zarar etti

Frankfurt merkezli 'tan 2016 yılı 4'üncü çeyrek ve 2016 yılı mali verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, bankanın 2016 yılındaki net zararı 1,4 milyar avro seviyesinde geçekleşti. Banka, 2015 yılında 6,8 milyar avro net zarar açıklamıştı.

2015 yılının dördüncü çeyreğinde 2,1 milyar avro net zarar açıklayan banka, 2016'nın aynı çeyreğinde ise 1,9 milyar avro net zarar bildirdi.

Deutsche Bank'ın 2016 yılında net geliri de 2016 yılında zorlu bir piyasa ortamı, düşük faiz oranları ve Deutsche Bank'a yönelik baskı gibi nedenlerle yüzde 10 azalarak 30 milyar avroya geriledi.

Buna karşın bankanın net geliri, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 2015 yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6 artarak 7,1 milyar avro düzeyinde belirlendi.

Bankanın ana sermaye oranı yıl sonunda yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) John Cryan, konuya ilişkin açıklamasında, "2016 yılı sonuçlarımız, Deutsche Bank'ın piyasa türbülansının yanı sıra bankayı iyileştirmek ve modernleştirmek için alınan kararlı yönetim eyleminden büyük ölçüde etkilendi." değerlendirmesini yaptı.

Bankanın zorlu bir yılda direncini kanıtladığını savunan Cryan, "2016 yılını, memnuniyet verici derecede güçlü sermaye ve likidite oranları ile tamamladık ve bu sene umut verici bir başlangıçtan sonra iyimseriz." ifadesini kullandı
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 16:15
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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daymann daymann

DEUTSCHE BANK TÜRKIYEYI BATIRACAM DIYE COK BÜYÜK SANAL TÜRK PARASI YAYDI SIMDI KENDISI BATIYORSA BIRAKALIM GEBERSIN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 19:58
murat murat

almanya yine ihracat sampiyonu ama iceride halkta para kalmadi, yüzler gülmüyor, durum böyle olunca da tipki hitlerin iktidara gelisi gibi asiri sagcilar insanlara umut asiliyor, as is vs... ve naziler iktidara yürüyor. istegim o dur ki; daimler-Mercedes de bu cöküse ortak olsun, ekonomik anlamda yayilmaci nazi almanyasinin önü kesilir.

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evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 18:58
BURCU BURCU

SEVINDIM ! EDEN BULUR !

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evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 18:27
Hamburg Hamburg

Hile-Fitne ile gece yarisi Türkiye Halk-Bankasina Barbarlik yapan bu Bankasinin gidecegi yol tek odur, O da Batakliktir!

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evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 17:11
tevfik tevfik

eeeeee şeytana hizmet edenin sonu mutlaka hüsranla biter,,

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evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 16:47
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