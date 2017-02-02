Ahlaksız yayın

İskoçya'da 19 yaşındaki Tracie Aldridge, bir partiye katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kendinden geçti. Evde bulunan Jordan Binnie baygın haldeki kıza, süpürge fırçasıyla cinsel istismarda bulundu. Fraser Anderson ise arkadaşının yaptığı iğrençlikleri Snapchat uygulamasıyla canlı olarak paylaştı. Genç kız sabah uyandığında korkunç gerçekle yüzleşti. Zanlıları şikayet etti. Mahkeme hakimi 2 yıl sonra Jordan Binnie'ye 12 ay hapis cezası verdi. 10 yıl boyunca da seks suçlusu olarak kayıt altına aldı. Anderson ise 225 saat sosyal yardım görevlisi olarak cezalandırıldı. Genç kız, "İki yıldır cehennemde yaşıyorum" diye dert yandı.