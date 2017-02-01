Trump adaleti!

ABD Başkanı Donald Trump, peş peşe yayımladığı kararnamelerle tsunami etkisine yol açtı. Müslüman çoğunluğun yaşadığı yedi ülkeye vize yasağı getiren Trump, ülke ve dünya çapında tepkilere yol açtı. Trump'a kabinesindeki isimler de karşı çıktı. ABD Başkanı, vize yasağının 'yasal olarak problemli' olduğunu belirten Adalet Bakanı Sally Yates'i görevden uzaklaştırdı. Obama döneminde Adalet Bakanı yardımcılığı yapan Yates, Trump'ın isteğiyle koltukta vekaleten oturuyordu. Vize yasaklarının hukuksuz olduğunu belirten Yates, Adalet Bakanlığı avukatlarından mahkemelerde kararın arkasında durmamalarını isteyerek "Ben, bu kurumun ana görevleri olan 'daima adaleti arama ve doğrunun yanında olma' hususlarında yasalar önünde alacağımız pozisyon açısından sorumluyum" şeklinde konuşmuştu. Beyaz Saray ise Yates'i ihanetle suçlayıp, "Artık ülkemizi korumak konusunda ciddi olmanın zamanı gelmiştir. 7 tehlikeli ülkeden ABD'ye gelecekler konusunda 'sert inceleme' yapılması aşırıya kaçmak değildir. Bu ülkemiz için anlaşılabilir ve gerekli bir adımdır" şeklinde açıklama yaptı. Ülkenin yeni Adalet Bakanı Dana Boente oldu. Boente, Virginia eyaletinde savcılık yapıyordu. Trump geçtiğimiz cuma günü 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına ilk aşamada 90 gün ABD'ye giriş yasağı koyan "Başkanlık emri"ne imza atmıştı.



5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KELEPÇE

ABD Başkanı Trump'ın yasak kararı, 5 yaşındaki çocuğa da kelepçe vurulmasına neden oldu. Annesi İranlı olan Maryland doğumlu 5 yaşındaki çocuk, ailesiyle birlikte başkent Washington'daki Dulles Havalimanı'na geldi. Görevliler çocuğu tehlikeli görüp kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ardından tam 5 saat odada tuttu. Demokrat partili senatörler, olaya tepki gösterdi. Dünyayı endişelendiren skandalı ise sözcü Spicer savundu: Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin ABD'ye tehdit oluşturmayacağın varsaymak yanıltıcı ve yanlış!



44 ÜLKEDE GÖSTERİ

Trump'a öfke duyanlar, İngiltere'den Japonya'ya kadar tam 44 ülkede sokaklara taştı. Bu arada Başkent Londra olmak üzere Liverpool, Leeds, Glasgow, Edinburgh, Birghton, Cardiff, Manchester, Newcastle, Sheffield, Oxford ve daha birçok kentte sokağa çıkanlar, Trump'ın İngiltere'ye yapacağı ziyaretin iptal edilmesini istedi. Bunun için imza verenlerin sayısı, iki gün içinde 2.5 milyonu geçti.