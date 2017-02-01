Trump adaleti!

ABD Başkanı DonaldTrump, peş peşeyayımladığı kararnamelerletsunami etkisine yol açtı. Müslümançoğunluğun yaşadığı yedi ülkeyevize yasağı getiren Trump, ülke vedünya çapında tepkilere yol açtı.Trump'a kabinesindeki isimlerde karşı çıktı. ABD Başkanı,vize yasağının 'yasal olarakproblemli' olduğunu belirtenAdalet Bakanı Sally Yates'igörevden uzaklaştırdı. Obamadöneminde Adalet Bakanıyardımcılığı yapan Yates,Trump'ın isteğiyle koltuktavekaleten oturuyordu. Vizeyasaklarının hukuksuz olduğunubelirten Yates, Adalet Bakanlığıavukatlarından mahkemelerdekararın arkasında durmamalarınıisteyerek "Ben, bu kurumun anagörevleri olan 'daima adaletiarama ve doğrunun yanındaolma' hususlarında yasalarönünde alacağımız pozisyonaçısından sorumluyum"şeklinde konuşmuştu. BeyazSaray ise Yates'i ihanetlesuçlayıp, "Artık ülkemizikorumak konusunda ciddiolmanın zamanı gelmiştir.7 tehlikeli ülkeden ABD'yegelecekler konusunda 'sertinceleme' yapılması aşırıyakaçmak değildir. Bu ülkemiziçin anlaşılabilir ve gereklibir adımdır" şeklinde açıklamayaptı. Ülkenin yeni AdaletBakanı Dana Boente oldu.Boente, Virginia eyaletinde savcılıkyapıyordu. Trump geçtiğimizcuma günü 7 Müslümanülkenin vatandaşlarınailk aşamada 90 günABD'ye giriş yasağıkoyan "Başkanlıkemri"ne imzaatmıştı.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KELEPÇE ABD Başkanı Trump'ın yasak kararı, 5 yaşındaki çocuğa da kelepçe vurulmasına neden oldu. Annesi İranlıolan Maryland doğumlu 5yaşındaki çocuk, ailesiyle birlikte başkent Washington'dakiDulles Havalimanı'na geldi. Görevliler çocuğu tehlikeli görüp kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ardından tam 5 saat odada tuttu. Demokrat partili senatörler, olaya tepki gösterdi. Dünyayı endişelendiren skandalı ise sözcü Spicer savundu: Yaş vecinsiyetinden dolayı birininABD'ye tehdit oluşturmayacağınvarsaymak yanıltıcı ve yanlış!
44 ÜLKEDE GÖSTERİ Trump'a öfke duyanlar, İngiltere'den Japonya'ya kadar tam 44 ülkede sokaklara taştı. Bu arada Başkent Londra olmak üzere Liverpool, Leeds, Glasgow, Edinburgh, Birghton, Cardiff, Manchester, Newcastle, Sheffield, Oxford ve daha birçok kentte sokağa çıkanlar, Trump'ın İngiltere'ye yapacağı ziyaretin iptal edilmesini istedi. Bunun için imza verenlerinsayısı, iki gün içinde 2.5milyonu geçti.
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