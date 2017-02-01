Terörist değilmiş!

Kanada'da bir camiye saldırı düzenleyerek, namaz kılan 6 Müslüman'ı öldüren Alexandre Bissonnette'nin (27), altı kez cinayet suçundan yargılanacağı belirtildi. Üniversiteli gencin neden böyle bir saldırı düzenlediğine dair bilgi edinilemediği açıklandı! Zanlı hakkında 'terörizm' ve 'ulusal güvenliği tehdit' suçundan dava açılmasının beklenmediği kaydedildi.