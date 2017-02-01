Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun otomatik ve bomba atar silahlarla ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.
Ermenistan tarafının ateşi sonucu Azerbaycan ordusundan Çavuş Rauf İsayev'in yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralı askerin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Ermenistan ordusunun benzer eylemlerine gereken yanıtın verileceği vurgulandı.
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