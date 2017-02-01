BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yeni yerleşim brimi planlarının endişe verici olduğu belirtildi.
Taraflara müzakerelere tekrar dönülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "(İsrail'i) İki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.
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BM de kim oluyor Israil'e karsi... Sadece politika...
BM lerin Israil uyarisi bos laftan basak bir sey degil.. BM de ISRAIL LOBISININ usagi ABD ri gibi
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