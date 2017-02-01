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BM'den 'e uyarı

, 'i işgal altındaki Filistin topraklarında Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasına ilişkin iki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyardı.

BMden İsraile uyarı

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, hükümetinin Batı Şeria'daki yeni yerleşim brimi planlarının endişe verici olduğu belirtildi.

Taraflara müzakerelere tekrar dönülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "(İsrail'i) İki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 20:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Tayfun Tayfun

BM de kim oluyor Israil'e karsi... Sadece politika...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 00:53
Tayfun Tayfun

BM lerin Israil uyarisi bos laftan basak bir sey degil.. BM de ISRAIL LOBISININ usagi ABD ri gibi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 22:45
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