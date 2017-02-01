Batista hapiste

Brezilya'nın petrol zengini Eika Batista, Rio de Janeiro'daki ihaleleri alabilmek için dönemin eyalet valisi Sergio Cabral'a 16.5 milyon dolar rüşvet vermekle suçlandı. Kendini adalete teslim etmek için ABD New York'tan ülkesine dönen Batista, uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Ardından hapse atıldı. Batista, Bangu Cezaevi'ndeki hücresini, altı mahkumla birlikte paylaşacak.