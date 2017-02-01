SÖZCÜ İTİRAF ETTİ
Silo, verilen araçların sayısı düşük olsa da "bunun yeni bir destek olduğuna dair bir kanıt" olduğunu belirtti ve "Daha önce bu tarz bir destek almamıştık, hafif silahlar ve mühimmat alıyorduk" dedi. Silo, "Yeni ABD liderliğinden, güçlerimize yönelik -daha öncekinden daha fazla- tam destek sinyalleri var" ifadesini kullandı. SDG'ye göre bu yardım, Trump yönetiminin DEAŞ'a karşı mücadelede kendilerine tam destek verdiğini gösteriyor.
YARDIM İÇİN KILIF UYDURDU
Barack Obama döneminde yapılan yardımlara Türkiye'nin tepkisi çok sert oldu. Ankara'nın tepkisi nedeniyle Suriye PKK'sına destek, bir kılıfla gizlenmeye çalıştı. ABD yönetimi silah yardımı için, sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG'ye katarak Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kurdu. SDG'nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor. İlk kez yapılan zırhlı araç yardımı ise Trump yönetiminin de terör örgütüne desteği sürdüreceğini ortaya koydu.
ESKİ YARDIMCI DA TAVSİYE ETTİ
Öte yandan, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken, New York Times için kaleme aldığı makalede ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtarılması için Suriyeli Kürtleri silahlandırmasını tavsiye etti.
DOKUNULMAZLIK VERMEK İSTİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağım" açıklamasını değerlendiren Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Uzmanı Oytun Orhan, Suriye haritasına bakıldığında güvenli bölgelerin nereye ve nasıl kurulacağı konusunda ciddi belirsizlikler olduğunu söyledi. Muhaliflerin kontrol ettiği yerlerin çok küçük ceplerin bulunduğu yerlere ve Türkiye'nin Fırat Kalkanı ile oluşturduğu alanlarda güvenli bölgenin kurulmasına gerek kalmadığını ifade eden Orhan, "Geriye YPG'nin kontrol ettiği Afrin ve Fırat'ın doğusundaki bölgeler kalıyor. Bu bölgelere de ABD üsler kurdu. Dolayısıyla ABD; YPG kontrolündeki bölgeleri güvenli bölge ilan ederek buralara dokunulmazlık vermek istiyor. İleride çizilecek federal devletin sınırlarını şimdiden belirleme çabası içinde mi kaygılarını doğurdu?" dedi. Türkiye'nin, PKK uzantısı YPG kontrolündeki fiili alana izin vermesinin mümkün olmayacağının altını çizen Orhan, "Türkiye'nin bunu siyaseten kabul etmeyecek. ABD ile yaşanan hali hazırdaki kriz daha da derinleşir" diye konuştu.
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türk-düşmanlarının-allah-belasını-versin-tc-ne-kurban-olun-emi
Neyse farketmez nasıl olsa hepsini toprağa gömeceğimiz için gönderinde şerefsizlikleriniz daha çok ortaya çıksın.
trump un güvenli bölgesini anladınız değilmi türkiye tredbirini al
Ülkemizi bölmek için kesin kararın örneği bunlar aynı kararlığı gösterip bunlarla sonuna kadar ölümüne mücadele bıkmak yok menbiç'ten sonra fıratın doğusu yok edilmeli
ey israel ingiliz cia nın efendileri ...gancık dönek alçaklar güruhu bizi sindiremezsiniz....
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