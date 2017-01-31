Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
ABD'nin Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) mühimmat ve zırhlı araç verdiğine dair haberleri değerlendiren Galloway, söz konusu araçların Suriye Arap Koalisyonu'na gönderildiğini söyledi. Galloway, "Suriye Arap Koalisyonu'na mevcut yetkiler çerçevesinde üstü zırhlı araçlar verdik. Bu araçlar, onları Rakka'ya ilerlerken DEAŞ'ın el yapımı patlayıcılarına karşı koruyacak." ifadelerini kullandı.
Önceki Başkan Barack Obama'nın verdiği yetkilerde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizen Galloway, Savunma Bakanlığının SDG'nin sadece Arap kısmına askeri malzeme desteği ve eğitim verme politikasının devam ettiğini savundu.
Obama döneminde verilmiş olan 503 kişilik kara gücü gönderme yetkisinin değişmediğini ve ABD'nin bu sayıyı şu anda aşmadığını anlatan Galloway, "Orada kaç askerimizin bulunduğunu kamuya açıklamıyoruz ama en üst sınır olan 503 sayısını aşmadık. Bununla birlikte yetkisi verilmiş sayı içerisinde asker sayısı değişmiş olabilir. Bu konuda herhangi bir şeyi teyit veya reddedemem" şeklinde konuştu.
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Böyükkkkkk umutlarla böyükkkk beklentiler denizinde hayal kirikligina kulac atanlar Showman Trumptan cok Trumpci olanlar bu işe nasil bi yorum getirecekler Nasil bir küllah bulacaklar.
nede yapıyorsunuz senelerdir kürdü türkü birbirine düşürmeye çalıştınız olmadı bir sürü numara çevirdiniz çekiş güç dediniz pkk ya yardım etttiniz elçileriniz bu ülkede törör örgütü gibi her haltı yaptı allah belanızı versin ırakta sürüyede afganistnda libyada yaptıklarınızı türkiye de yapmak istediniz inşallah sizin ülkeniz daha beter olur
kime söyliyon ki bizimkiler 2. 3. cephe acmakta acizler demekki feto bizi yari yariya bitirmis ben dedim abd uyanmadan elimizi cabuk tutalim bunlar ise agirdan aldi ve daesin bubi tuzaklarina yakalandi resmen abd bizle sahmat oynuyor sunu yaparsan ne kadar etkili olur vs
Allah bin türlü belanızı versin abd şerefsizleri haysiyetsizsiniz. onurusuzsunuz .onun bunun çocukları
amerikada ortalık karışıkken buraya müdahale etmemiz gerekir yoksa bunlar başımıza bela olacak
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