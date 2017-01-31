Saldırıya büyük tepki

Kanada Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslamKültür Merkezi, yatsı namazı sırasında silahlı saldırıya hedef oldu. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Ancakdün, ölü sayısı 6'ya yükseldi. Quebec polisi, olayın ardından iki şüpheliyi gözaltına aldı. İsimleri gizli tutulan kişilerin kanada vatandaşı olduğu ve bazı Hristiyan derneklerine üye olduğu ifade edildi. Emniyet yetkilileri, "Kanada'nın hiçbirbölgesinde böyle saldırılar kabul edilemez.Terörün farkı yoktur. Bir kilise veya camiyesaldırı farklı olarak değerlendirilemez. Olaylailgili Quebec'teki Universite Laval'da okuyaniki öğrenciyi gözaltına aldık. Suçluluklarıkesinleşirse, bedeline öderler" dedi. Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40'tan fazla Müslüman'ın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi. Saldırıdan sonra, siyah giyimli saldırganların İslam karşıtı sloganlar attığı belirtildi.
'EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ'
Kanada Başbakanı Justin Trudeau saldırının ardından sert tepki gösterdi. Trudeau'nun açıklamaları şöyle: Bu gece KanadalılarQuebec City'deki camiye düzenlenen alçakçasaldırıda öldürülen insanların yasını tutuyor.Müslümanlara yönelik bir terör saldırısı.Bu net. Bir ibadet ve sığınma mekanındaMüslümanlara yapılan bu terör saldırısını ensert şekilde kınıyoruz... Camiye yapılan saldırı sadece Kanada'da değil, dünyanın dört bir tarafında da yankı buldu. 60'a yakın ülke, tepki açıklamaları yaptı ve saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmaları talep edildi.
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