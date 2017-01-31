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ya büyük tepki

’da bir ye düzenlenen da ölü sayısı 6’ya çıktı. 60’a yakın ülke, saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Gözaltına alınan 2 kişinin, aşırı Hristiyan örgütlerle bağlantısı kesinleşti

Saldırıya büyük tepki
Kanada Quebec City'de aynı zamanda olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında silahlı ya hedef oldu. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Ancak dün, ölü sayısı 6'ya yükseldi. Quebec polisi, olayın ardından iki şüpheliyi gözaltına aldı. İsimleri gizli tutulan kişilerin vatandaşı olduğu ve bazı Hristiyan derneklerine üye olduğu ifade edildi. Emniyet yetkilileri, "Kanada'nın hiçbir bölgesinde böyle saldırılar kabul edilemez. Terörün farkı yoktur. Bir kilise veya camiye saldırı farklı olarak değerlendirilemez. Olayla ilgili Quebec'teki Universite Laval'da okuyan iki öğrenciyi gözaltına aldık. Suçlulukları kesinleşirse, bedeline öderler" dedi. Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40'tan fazla Müslüman'ın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi. Saldırıdan sonra, siyah giyimli saldırganların İslam karşıtı sloganlar attığı belirtildi.

'EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ'
Kanada Başbakanı Justin Trudeau saldırının ardından sert tepki gösterdi. Trudeau'nun açıklamaları şöyle: Bu gece Kanadalılar Quebec City'deki camiye düzenlenen alçakça saldırıda öldürülen insanların yasını tutuyor. Müslümanlara yönelik bir terör saldırısı. Bu net. Bir ibadet ve sığınma mekanında Müslümanlara yapılan bu terör saldırısını en sert şekilde kınıyoruz... Camiye yapılan saldırı sadece Kanada'da değil, dünyanın dört bir tarafında da yankı buldu. 60'a yakın ülke, tepki açıklamaları yaptı ve saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmaları talep edildi.
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