Yüksek Barış Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, son dört günde 4 binden fazla FARC militanının bulundukları bölgelerden ayrılarak toplanma alanlarına doğru harekete geçtiği kaydedildi.

Açıklamada söz konusu grupların Meta, Putumayo, Cauca ve Antioquia gibi iç savaştan büyük oranda etkilenmiş bölgelerdeki toplanma alanlarına birkaç gün içinde ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler ve Yüksek Barış Konseyinden yetkililerin yürüyüşe eşlik ettiğini vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasi ve meşruluk içinde barışın sağlanması için gönüllü militanlar ellerinde silahlarıyla yola çıktılar. Böylece 4 binden fazla FARC militanının 36 ayrı bölgeden silah bırakma bölgelerine doğru son yürüyüşü başlamış oldu."

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.



