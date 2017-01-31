İnsanlık bitmiş

Dünyaya 'demokrasi' ve 'insanhakları" yalanlarıyla kandıran Belçika,aslında ne kadar iki yüzlü olduğunu birkez daha kanıtladı. Başkent Brüksel'dearalarında Suriyeli ve Iraklılar'ında olduğu 81 mülteci gözaltına alındı.Gözaltına alınanlara aşırı güç kullananBelçika polisine kimsenin tepkigöstermemesi ise şaşırttı. Belçikalıyetkililer, mültecilere hak ettikleri şekildedavrandıklarını açıkladı. Mülteciler,"Müslüman olduğumuz için bize böyledavranıyorlar" dedi.
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