İnsanlık bitmiş

Dünyaya 'demokrasi' ve 'insan hakları" yalanlarıyla kandıran Belçika, aslında ne kadar iki yüzlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Başkent Brüksel'de aralarında Suriyeli ve Iraklılar'ın da olduğu 81 mülteci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara aşırı güç kullanan Belçika polisine kimsenin tepki göstermemesi ise şaşırttı. Belçikalı yetkililer, mültecilere hak ettikleri şekilde davrandıklarını açıkladı. Mülteciler, "Müslüman olduğumuz için bize böyle davranıyorlar" dedi.