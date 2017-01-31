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İngiliz-Rus savaşı

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Putin’e en yakın isimlerden Zaharova’nın ‘Avam Kamarası’na davet edilmesine isyan etti. Zaharova da, “Firari pislik oligarklar neden Londra’da” dedi...

İngiliz-Rus savaşı
İngiltere Dışişleri Bakanı 'ın 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sırdaşı olduğu öne sürülen ve Johnson'ı utanç verici sözleriyle eleştirdiği belirtilen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 'nın, Avam Kamarası'ndaki bir resepsiyona davet edilmesine isyan etti. Johnson'ın, "Bu kabul edilemez. İngiltere'de garip işler oluyor. Bu daveti kim yaptı bilmiyorum ama bedeli olacak. Bizi küçük düşüren bir hamleye karşı sessiz kalmayacağız" dediği öğrenildi.

ÖDÜLÜ DE VERECEĞİM
Hakkındaki iddiaya Facebook hesabından yaptığı açıklamayla yanıt veren Zaharova, "Gazete tüm sayfayı bu konuya ayırmış. Eğer oraya gitseydim, neler olurdu tahmin edebiliyorum. Boris sakin olmalı" diye yazdı. Johnson'un tepkisini 'absürt' olarak niteleyen Zaharova şu ifadeleri kullandı: Londra, uzun süredir teröristler, firari oligarklar ve soyguncu bürokratlar da dahil her türden pisliğin sığınma noktası oldu. Ama gönderilen bir davetiye rahatsızlık yarattı. Tek kelimeyle demokrasi. 'Boris Johnson, Mariya Zaharova'ya Avam Kamarası'ndaki bir resepsiyon için davetiye gönderilmesine kızdı' başlıklı bir karikatür yarışması başlatıyorum. Kazanana da ödülü ben vereceğim...


İşte Daily Mail gazetesindeki Zaharova haberi...
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