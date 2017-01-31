İngiliz-Rus savaşı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sırdaşı olduğu öne sürülen ve Johnson'ı utanç verici sözleriyle eleştirdiği belirtilen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Avam Kamarası'ndaki bir resepsiyona davet edilmesine isyan etti. Johnson'ın, "Bu kabul edilemez.İngiltere'de garip işler oluyor.Bu daveti kim yaptı bilmiyorumama bedeli olacak. Bizi küçükdüşüren bir hamleye karşı sessizkalmayacağız" dediği öğrenildi.
ÖDÜLÜ DE VERECEĞİM
Hakkındaki iddiaya Facebook hesabından yaptığı açıklamayla yanıt veren Zaharova, "Gazete tüm sayfayı bu konuya ayırmış. Eğer oraya gitseydim, neler olurdu tahmin edebiliyorum. Boris sakin olmalı" diye yazdı. Johnson'un tepkisini 'absürt' olarak niteleyen Zaharova şu ifadeleri kullandı: Londra,uzun süredir teröristler, firarioligarklar ve soyguncu bürokratlar da dahil her türden pisliğin sığınmanoktası oldu. Ama gönderilen birdavetiye rahatsızlık yarattı. Tek kelimeyledemokrasi. 'Boris Johnson,Mariya Zaharova'ya Avam Kamarası'ndakibir resepsiyon için davetiyegönderilmesine kızdı' başlıklı birkarikatür yarışması başlatıyorum.Kazanana da ödülü ben vereceğim...
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