İki ikiz bebeğe aynı anda hamile kaldı

İngiltere'de yaşayan Carla ve Paul Crozier çifti, kızlarına bir kardeş vermek istedi. Ancak normal yollardan çocukları olmayan çift, defalarca tüp bebek tedavisi denedi. Ancak tedaviler olumlu sonuç vermedi. Tedavi için ellerinde avuçlarında ne varsa satan çift, arkadaşlarından borç alarak Kıbrıs'a tedaviye gitti. Kıbrıs'ta yapılan tedavi sonrası Carla Crozier'in ikisi tek yumurta ikizi olmak üzere dördüzlere hamile kaldığı öğrenildi. 2'si tek yumurta ikizi şeklindeki dördüz hamileliğin, 70 milyonda bir görülen nadir bir durum olduğu bildirildi. Şu anda 5 aylık hamile olan kadın, "Dördüzleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.