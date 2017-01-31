İki ikiz bebeğe aynı anda hamile kaldı

İngiltere'de yaşayan Carla ve PaulCrozier çifti, kızlarına bir kardeş vermek istedi.Ancak normal yollardan çocukları olmayançift, defalarca tüp bebek tedavisi denedi.Ancak tedaviler olumlu sonuç vermedi. Tedaviiçin ellerinde avuçlarında ne varsa satan çift,arkadaşlarından borç alarak Kıbrıs'a tedaviyegitti. Kıbrıs'ta yapılan tedavi sonrası CarlaCrozier'in ikisi tek yumurta ikizi olmaküzere dördüzlere hamile kaldığı öğrenildi. 2'sitek yumurta ikizi şeklindeki dördüz hamileliğin,70 milyonda bir görülen nadir bir durum olduğubildirildi. Şu anda 5 aylık hamile olan kadın,"Dördüzleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
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