Hasibe Nine’nin derdi yaşından daha büyük

Aydın'da Hasibe Sezgin (75), okulların yarı yıl tatiline girdiği günden beri yetişme çağındaki torunu Murat için iş arayışına girdi. Torunu Murat'ın meslek öğrenmesini isteyen Hasibe Nine, torununun elinden tutup, fabrikalara gitti. Ancak kimse küçük çocuğa iş vermedi. Çaldığı kapılar yüzüne kapanan Hasibe Nine, duruma isyan etti. Yaşlı kadın, çocukların hayatta başarılı olması için küçük yaşlardan itibaren meslek edinmesi gerektiğini söyledi.
Küçüktorununa iş arayanHasibe Nine, "Küçüklüğünde çalışmayan çocukbüyüyünce çalışmak ister mi? 'Çocuğun yaşıküçük çalıştırmak yasak' diye işe almıyorlar"diyerek yetkililere sitem etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.