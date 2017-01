Hasibe Nine’nin derdi yaşından daha büyük

Aydın'da Hasibe Sezgin (75), okulların yarı yıl tatiline girdiği günden beri yetişme çağındaki torunu Murat için iş arayışına girdi. Torunu Murat'ın meslek öğrenmesini isteyen Hasibe Nine, torununun elinden tutup, fabrikalara gitti. Ancak kimse küçük çocuğa iş vermedi. Çaldığı kapılar yüzüne kapanan Hasibe Nine, duruma isyan etti. Yaşlı kadın, çocukların hayatta başarılı olması için küçük yaşlardan itibaren meslek edinmesi gerektiğini söyledi.



Küçük torununa iş arayan Hasibe Nine, "Küçüklüğünde çalışmayan çocuk büyüyünce çalışmak ister mi? 'Çocuğun yaşı küçük çalıştırmak yasak' diye işe almıyorlar" diyerek yetkililere sitem etti.