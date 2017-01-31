Yol Durumu
  1. Avusturya'da "burka" yasaklanıyor!
  2. İki ikiz bebeğe aynı anda hamile kaldı

Hasibe Nine’nin derdi yaşından daha büyük

Hasibe Nine’nin derdi yaşından daha büyük
Aydın'da Hasibe Sezgin (75), okulların yarı yıl tatiline girdiği günden beri yetişme çağındaki torunu Murat için iş arayışına girdi. Torunu Murat'ın meslek öğrenmesini isteyen Hasibe Nine, torununun elinden tutup, fabrikalara gitti. Ancak kimse küçük çocuğa iş vermedi. Çaldığı kapılar yüzüne kapanan Hasibe Nine, duruma isyan etti. Yaşlı kadın, çocukların hayatta başarılı olması için küçük yaşlardan itibaren meslek edinmesi gerektiğini söyledi.

Küçük torununa iş arayan Hasibe Nine, "Küçüklüğünde çalışmayan çocuk büyüyünce çalışmak ister mi? 'Çocuğun yaşı küçük çalıştırmak yasak' diye işe almıyorlar" diyerek yetkililere sitem etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar