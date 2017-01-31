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Fransız polisinden parlamentoya baskın

Fransız polisi, Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşi ’un çalışmadığı halde milletvekili maaşı aldığına yönelik soruşturma kapsamında parlamentoya baskın düzenledi.

Fransız polisinden parlamentoya baskın
'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylar arasındaki rekabet hız kazandı. Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi 'un çalışmadığı halde milletvekili maaşı aldığının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

POLİS PARLAMENTOYA BASKIN DÜZENLEDİ
Fransız polisi bugün, soruşturma kapsamında Penelope Fillon 'un "çalışmadan milletvekili maaşı alıp almadığını" incelemek üzere parlamentoya baskın düzenledi. Fillon'un ofisinde inceleme yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Yetkililer, Penelope Fillon'un 8 yıl boyunca çalışmadan 500 bin euro maaş aldığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı adayının eşinin kamu fonlarının suistimal edilmesi ihtimalini araştırıyor.

François Fillon ve eşi Penelope Fillon, soruşturma kapsamında dün 5'er saat sorgulanmıştı. Fillon, karalama kampanyasının kurbanı olduğunu ifade etmiş, eşinin "yasal bir şekilde çalıştığını" savunmuştu.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 18:26
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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MEHMET MEHMET

böyle işleri bizden mi öğrendiler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:35
Abidjan Abidjan

Bence hiç bir sey degildir, bakiniz bizim bir vekil bir ayda 1 200 000 YTL bir telefon faturasi çikarmis. Bayan Fillonunu verilen maas 8 seneye bolerseniz bizim vekilin yaninda sadaka gibi bir sey olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 31.01.2017 18:48
ismail ismail

Düşünsenize TBMM ni polis basıp CHP li birinin ofisini arayacak ne olur acaba ... Vay vay. Düşünemiyorum heralde meclisi ateşe verirler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 31.01.2017 18:32
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