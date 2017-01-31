Fransız polisinden parlamentoya baskın

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylar arasındaki rekabet hız kazandı. Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un çalışmadığı halde milletvekili maaşı aldığının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.
POLİS PARLAMENTOYA BASKIN DÜZENLEDİ
Fransız polisi bugün, soruşturma kapsamında Penelope Fillon 'un "çalışmadan milletvekili maaşı alıp almadığını" incelemek üzere parlamentoya baskın düzenledi. Fillon'un ofisinde inceleme yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Yetkililer, Penelope Fillon'un 8 yıl boyunca çalışmadan 500 bin euro maaş aldığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı adayının eşinin kamu fonlarının suistimal edilmesi ihtimalini araştırıyor.
François Fillon ve eşi Penelope Fillon, soruşturma kapsamında dün 5'er saat sorgulanmıştı. Fillon, karalama kampanyasının kurbanı olduğunu ifade etmiş, eşinin "yasal bir şekilde çalıştığını" savunmuştu.
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böyle işleri bizden mi öğrendiler.
Bence hiç bir sey degildir, bakiniz bizim bir vekil bir ayda 1 200 000 YTL bir telefon faturasi çikarmis. Bayan Fillonunu verilen maas 8 seneye bolerseniz bizim vekilin yaninda sadaka gibi bir sey olur.
Düşünsenize TBMM ni polis basıp CHP li birinin ofisini arayacak ne olur acaba ... Vay vay. Düşünemiyorum heralde meclisi ateşe verirler.
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