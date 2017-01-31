Esed paniği

Beşar Esed'in ciddi sağlık problemleri olduğunu anlatan haberler son bir haftada yerini öldüğü söylentilerine bıraktı.. Bazı medya kuruluşları Esed'in bir felç geçirdiğini söylerken, diğerleri vurulduktan sonra tedavi için Şam Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı. Fransa'nın Le Point gazetesi, Esed'e kendi İranlı koruması Mehdi el-Yacubi tarafından kafasından vurularak öldürmek suretiyle suikast yapıldığını belirtti. Lübnan gazetesi el-Müstakbel, "güvenilir kaynaklar"ın Esed'in beyin enfarktüsü geçirdiğini ve yüksek güvenlik önlemleri altında Şam Hastanesi'nde tedavi gördüğünü anlattı. Dün Şam'dan yeni bilgiler geldi. Şam ve Laskiye'de Esed'in ölmesi halinde otorite boşluğunu engellemek için Rus askerlerinin devlet binaları karakollar ve askeri merkezlerde önlemleri alındı. İki kentte de Esed'in kardeşi Mahir Esed'in fotoğrafları sokaklara asıldı. Birçok rejim yanlısı, Esed'in ölmesi hnalinde yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı da iddia edildi.



Sosyal medyaya göre, Esed'in ölmesi, tüm dünyada büyük mutluluk yaratacak.