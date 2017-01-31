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Batı’nın hedefinde

Batı’nın hedefinde
Geçmişte 'nin yardımcılarından biri olan El Dem, Rus NTV televizyonuna konuştu. Suriye ve Yemen'deki iç savaştan bahseden El Dem, Türkiye ve İran'ın da batı ülkelerinin hedefinde olabileceğini açıkladı. , "Rusya bölgede denge kurmayı başardı. ABD eski Başkanı Barack Obama 'Hata yaptık' (Kaddafi'nin devrilmesi hususunda) dedi. O zaman çıkıp halkından özür dilesinler. Libya halkı ABD, NATO ve BM'den konuyla ilgili izahat da talep edecek. Libya yerle bir edildi. Bir milyon insanımız Avrupa'ya kaçtı… Batı ve işbirlikçileri bölgede ihtilafın ve korkunç olayların sona ermemesinden yana" dedi.
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