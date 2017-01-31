Batı’nın hedefinde

Geçmişte Kaddafi'nin yardımcılarından biri olan El Dem, Rus NTV televizyonuna konuştu. Suriye ve Yemen'dekiiç savaştan bahseden ElDem, Türkiye ve İran'ında batı ülkelerininhedefinde olabileceğiniaçıkladı. El Dem, "Rusya bölgede denge kurmayı başardı. ABD eski Başkanı Barack Obama 'Hata yaptık' (Kaddafi'nindevrilmesi hususunda) dedi. O zaman çıkıp Libya halkından özür dilesinler. Libya halkı ABD, NATO ve BM'den konuyla ilgili izahat da talep edecek. Libya yerle bir edildi. Bir milyon insanımız Avrupa'ya kaçtı… Batı ve işbirlikçileri bölgede ihtilafın ve korkunç olayların sona ermemesinden yana" dedi.
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