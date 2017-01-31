Barış görüşmeleri 20 Şubat'a ertelendi

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BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılması planlanan barış görüşmelerinin 20 Şubat'a ertelendiğini açıkladı.
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