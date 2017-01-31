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Barış görüşmeleri 20 Şubat'a ertelendi

Barış görüşmeleri 20 Şubata ertelendi
Suriye Özel Temsilcisi , 'de 8 Şubat'ta yapılması planlanan barış görüşmelerinin 20 Şubat'a ertelendiğini açıkladı.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 22:48
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