Yol Durumu
  1. Deutsche Bank'a 630 milyon dolarlık ceza
  2. Trump'tan önemli karar! Kovuldu

'den iddiası: Başarısız oldular

Savunma Bakanlığı'nda görevli bir yetkili; 'ın geçtiğimiz hafta sonu "Horamşahr" adlı orta menzilli balistik gerçekleştirdiğini ve denemenin başarısız olduğunu öne sürdü.

ABDden İran iddiası: Başarısız oldular

Pentagon'dan bir yetkili, 'ın pazar günü orta ölçekli balistik gerçekleştirdiğini teyit ettiklerini açıkladı.

"BAŞARISIZ OLDU"
Yetkili, "Denemenin yeri konusunda bir şey diyemeyeceğim ancak füze fırlatıldıktan sonra atmosfere geri girmeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Daha önce Beyaz Saray, İran'ın balistik füze denemesini teyit ederken, Pentagon ise temkinli yaklaşmayı tercih etmişti.

Günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "İran'ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

PENTAGON: TEYİT EDİLEMEDİ
Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Tahran'ın balistik füze denemesi yaptığına ilişkin haberleri gördüğünü ancak bu iddiaları şimdilik teyit edemeyeceğini belirtmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, deneme, Tahran'ın 180 kilometre doğusundaki Semnan sahasında gerçekleştirildi. "Horamşahr" adlı orta menzilli balistik füze, infilak etmeden önce 965 kilometre mesafe katetti.
Etiketler: , ,
  • 31 Ocak 2017, Salı 12:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

sana ne abd senin üstüne vazifemi şimdi başarısız olur bir hafta sonra başarır sen devamlı yapıyorsunya sene füze denemelerini kes tamam o zaman

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 31.01.2017 14:42
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar