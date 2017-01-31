64 yıl sonra Fransa

Filipinler'in Manila şehrinde yapılan 2016 Kainat Güzellik Yarışması'nda zafer Iris Mittenaerewas'ın oldu. 64 yıl sonra Kainat ödülü Fransa'ya gitti. Geçen yıl yarışmaya yanlış anons damgasını vurmuştu. Yarışmanın sunucusu Steve Harvey, birinciyi açıklarken yanlış anons yapınca birinci ve ikinci seçilen güzeller karışmıştı. Bu yıl ise geçen senenin güzeli Pia Wurtzbach, Harvey'e yanlış ismi okumaması için gözlük verdi.