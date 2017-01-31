Yol Durumu
  1. Esed paniği
  2. İngiliz-Rus savaşı

64 yıl sonra Fransa

64 yıl sonra Fransa
Filipinler'in Manila şehrinde yapılan 2016 Kainat Güzellik Yarışması'nda zafer Iris Mittenaerewas'ın oldu. 64 yıl sonra Kainat ödülü Fransa'ya gitti. Geçen yıl yarışmaya yanlış anons damgasını vurmuştu. Yarışmanın sunucusu Steve Harvey, birinciyi açıklarken yanlış anons yapınca birinci ve ikinci seçilen güzeller karışmıştı. Bu yıl ise geçen senenin güzeli Pia Wurtzbach, Harvey'e yanlış ismi okumaması için gözlük verdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar