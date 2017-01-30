Yargıç Tower!

Donald Trump, 7 Müslüman ülke vatandaşının ABD’ye girişini yasakladı. Havalimanlarında protesto gösterileri başladı. Onlarca göçmen ve eylemci gözaltına alındı. Federal yargıç ise ırkçı kararı geçici süreyle askıya aldı!
ABD'nin45. BaşkanıDonaldTrump, göreve hızlıbaşladı! 27 Ocak'tagöçmenleri hedef alanbaşkanlık kararnamesineimza attı.Suriye, Irak, İran,Somali, Sudan,Libya ve YemenvatandaşlarınınABD'ye girişini "geçicisüreyle" yasakladı.Kararname nedeniyleülkede kalıcıoturma izni verilen"yeşil kart" veyadiğer vize türlerine sahipkişiler bile ülkeye alınmadı.Ailelerini görmek için ülkeyegiden bazı göçmenler de havalimanındanülkelerine geri yollandı.ABD'deki havalimanlarındaülkeye girişlerine izin verilmeyenonlarca kişi gözaltına alındı.Trump'ın ırkçı kararlarınıprotesto eden göstericilerise havalimanlarında toplandı.Trump karşıtı gösterilerçığ gibiyayıldı."Nefretehayır,korkuyahayır,mültecilerhoşgeldiniz"sloganlarıatanABD'liler,gözaltınaalınanlarınserbestbırakılmasıiçinçağrıyaptı. Gösterilere katılan MüslümanABD'liler "Biz buradayız",bir kız çocuğu da "Elleriniailemin üzerinden çek"yazan pankartlar taşıdı. Katılımınyoğun olduğu Trump karşıtıgösterilerde olaylar çıktı. ABDpolisi, göstericilere orantısız güçkullandı. Onlarca göstericiningözaltına alındığı açıklandı. Öteyandan Trump'ın ırkçı kararımahkemeye takıldı! AmerikanSivil Özgürlükler Birliği'ndenavukatlar, bazı Müslüman ülkelerinvatandaşlarının ülkeye girişiniengelleyen kararın durdurulmasıiçin dava açtı. New YorkFederal Mahkemesi YargıcıAnn Donnelly, vizesi olup dahavaalanlarında tutulan ve girişlerineizin verilmeyen kişilerinülkeye geçici olarak alınmalarıyönünde karar aldı. Yani federalyargıç, başkanlık kararnamesinigeçici süreyle askıyaaldı. Bu karar protestoculartarafından memnuniyetle karşılandı.Ülkedeki havalimanlarındaprotestolarsürerken,gözaltındakikişilerinhakim kararındannekadar etkileneceğikonusundaherhangibiraçıklamayapılmadı.
Yargıç AnnDonnellyverdiği kararlaTrump'ı şoke etti.
TRUMP'A REST ÇEKTİ Türkiye, 3 milyon mülteciye kapılarını açarken, bir avuç mülteciyi mülakatla ülkesine alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 7 ülke vatandaşını ülkeye sokmayan Trump'a mülteci mesajı yolladı! Trudeau, Twitter hesabından 2015yılında Toronto'daki havalimanında Suriyeli bir mülteciyi karşıladığı fotoğrafını paylaştı. Fotorafın altına da "Kanada'ya hoş geldiniz" etiketiyle "Zulüm, savaş ve terörden kaçanları,inançları ne olursa olsun Kanadalılarsizi memnuniyetle karşılayacaktır.Çeşitlilik gücümüzdür" diye yazdı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR ABD'ningöçmen kararı,dünyayı sarstı. 7 ülke vatandaşınınABD'ye alınmaması nedeniyleAtatürk Havalimanı'nda karmaşayaşandı. ABD'ye gitmek isteyenSuriye, İran, Irak, Sudan, Yemen,Libya ve Somali'den bazı yolcular,vizeleri iptal edilerek uçağaalınmadı. Los Angeles'e gitmekiçin Atatürk Havalimanı'na gelenancak kararname sonrası uçuşunaizin verilmeyen Suriyeli Nail Zaion(32), 2 yıldır ABD'de olan karısıve çocuklarını göremeyeceğiniöğrenince ağladı. Eşi, kız kardeşive iki çocuğuyla birlikte İstanbulüzerinden New-York'a gidecekolan Iraklı Ahmet Zahir iseyeşil kart sahibi olduğunu, bunarağmen kendisine ait vizenin iptaledildiğini açıkladı.
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