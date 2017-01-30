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  1. Şili cayır cayır yandı
  2. Mahkemeden Trump'a şok karar

Yargıç Tower!

Donald , 7 Müslüman ülke vatandaşının ABD’ye girişini yasakladı. Havalimanlarında protesto gösterileri başladı. Onlarca göçmen ve eylemci gözaltına alındı. Federal yargıç ise ırkçı kararı geçici süreyle askıya aldı!

Yargıç Tower!
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, göreve hızlı başladı! 27 Ocak'ta göçmenleri hedef alan başkanlık kararnamesine imza attı. Suriye, Irak, İran, Somali, Sudan, Libya ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini "geçici süreyle" yasakladı. Kararname nedeniyle ülkede kalıcı oturma izni verilen "yeşil kart" veya diğer vize türlerine sahip kişiler bile ülkeye alınmadı. Ailelerini görmek için ülkeye giden bazı göçmenler de havalimanından ülkelerine geri yollandı. ABD'deki havalimanlarında ülkeye girişlerine izin verilmeyen onlarca kişi gözaltına alındı. Trump'ın ırkçı kararlarını protesto eden göstericiler ise havalimanlarında toplandı. karşıtı gösteriler çığ gibi yayıldı. "Nefrete hayır, korkuya hayır, mülteciler hoş geldiniz" sloganları atan ABD'liler, gözaltına alınanların serbest bırakılması için çağrı yaptı. Gösterilere katılan Müslüman ABD'liler "Biz buradayız", bir kız çocuğu da "Ellerini ailemin üzerinden çek" yazan pankartlar taşıdı. Katılımın yoğun olduğu Trump karşıtı gösterilerde olaylar çıktı. ABD polisi, göstericilere orantısız güç kullandı. Onlarca göstericinin gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan Trump'ın ırkçı kararı mahkemeye takıldı! Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nden avukatlar, bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararın durdurulması için dava açtı. New York Federal Mahkemesi Yargıcı Ann Donnelly, vizesi olup da havaalanlarında tutulan ve girişlerine izin verilmeyen kişilerin ülkeye geçici olarak alınmaları yönünde karar aldı. Yani federal yargıç, başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı. Bu karar protestocular tarafından memnuniyetle karşılandı. Ülkedeki havalimanlarında protestolar sürerken, gözaltındaki kişilerin hakim kararından ne kadar etkileneceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.


Yargıç Ann Donnelly verdiği kararla Trump'ı şoke etti.



TRUMP'A REST ÇEKTİ
Türkiye, 3 milyon mülteciye kapılarını açarken, bir avuç mülteciyi mülakatla ülkesine alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 7 ülke vatandaşını ülkeye sokmayan Trump'a mülteci mesajı yolladı! Trudeau, Twitter hesabından 2015 yılında Toronto'daki havalimanında Suriyeli bir mülteciyi karşıladığı fotoğrafını paylaştı. Fotorafın altına da "Kanada'ya hoş geldiniz" etiketiyle "Zulüm, savaş ve terörden kaçanları, inançları ne olursa olsun Kanadalılar sizi memnuniyetle karşılayacaktır. Çeşitlilik gücümüzdür" diye yazdı.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
ABD'nin göçmen kararı, dünyayı sarstı. 7 ülke vatandaşının ABD'ye alınmaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda karmaşa yaşandı. ABD'ye gitmek isteyen Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali'den bazı yolcular, vizeleri iptal edilerek uçağa alınmadı. Los Angeles'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen ancak kararname sonrası uçuşuna izin verilmeyen Suriyeli Nail Zaion (32), 2 yıldır ABD'de olan karısı ve çocuklarını göremeyeceğini öğrenince ağladı. Eşi, kız kardeşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul üzerinden New-York'a gidecek olan Iraklı Ahmet Zahir ise yeşil kart sahibi olduğunu, buna rağmen kendisine ait vizenin iptal edildiğini açıkladı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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