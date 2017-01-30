Trump'ın mültecilere yönelik kararnamesinden rahatsızlık duyan Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki bir grup kariyer diplomatın, Senato'nun onayından sonra bakanlık görevine gelmesi beklenen Rex Tillerson'a rahatsızlıklarını sunmaya hazırlandıkları bildirildi.

Amerikalı diplomatlar, mültecilere yönelik hazırlanan kararnameyi "ülkeyi daha güvenli bir yer haline getirmenin aksine, teröristlere malzeme olacağı" gerekçesiyle eleştirdi.

Hazırlanan yazıda, "Bu kararname, metnin içerisinde belirtildiği gibi Amerikan halkını diğer ülkelerin vatandaşı olan teröristlerden koruyacağı yönündeki amacına ulaşamayacaktır." ifadesine yer verildiği belirtildi.

Amerika'da yakın zaman içerisinde kararnamede ismi geçen Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları tarafından herhangi bir terör saldırısı gerçekleşmediğine dikkat çekilen yazıda, "Bu kararname kamu güvenliği adına çok az bir etki sağlayacaktır." değerlendirilmesinde bulunulduğu kaydedildi.



Dışişleri bünyesinde çalışan diplomatlar tarafından hazırlanan yazının tamamlandıktan sonra, eski Dışişleri Bakanı John Kerry'den sonra koltuğa oturacak bakana verilmesi bekleniyor.

Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında, Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından, ABD'ye bu ülkelerden giriş yapan çok sayıda kişi hava alanlarında gözaltına alındı.



İİT SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini durduran kararnamesinden "derin kaygı" duyduğunu belirtti.

Kararnamenin mültecilerin yaşamını daha da zorlaştıracağı belirtilen açıklamada, bu uygulamayla savaş nedeniyle ya da baskı gördükleri için ülkelerinden kaçarak yasal yollardan ABD'ye gidecek insanların hukuksuz bir şekilde engelleneceği ve bu kişilerin çok büyük zararlar göreceği ifade edildi.

Irkçılık ve ayrımcılığı ön plana çıkaran bu gibi adımların şiddet ve terör yanlılarına destek olacağı kaydedilen açıklamada, ABD yönetimine söz konusu kararı gözden geçirme ve uluslararası topluma karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini 90 gün boyunca yasaklayan kararnameyi cuma günü imzalamıştı.