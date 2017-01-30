Şili cayır cayır yandı

Şili, ülke tarihinin en büyük yangın felaketiyle karşıkarşıla kaldı. Çoğunluğu son 2 haftada olmak üzere kasım ayından beri çıkan yangınlarda yok olan ormanlık alan tam360 bin hektara ulaştı. Alevlerin arasında kalarakyaşamını yitirenlerin sayısıise 11'e çıktı. Yetkililer, yağan yağmurlar ve düşen hava sıcaklığı sayesinde yangınların kontrol altına alınmasını umduklarını açıkladı. Şili hükümeti, kuraklık ve 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle büyüyen yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstühal ilan etmişti.
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