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cayır cayır yandı

Şili cayır cayır yandı
Şili, ülke tarihinin en büyük yangın felaketiyle karşı karşıla kaldı. Çoğunluğu son 2 haftada olmak üzere kasım ayından beri çıkan larda yok olan ormanlık alan tam 360 bin hektara ulaştı. Alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise 11'e çıktı. Yetkililer, yağan yağmurlar ve düşen hava sıcaklığı sayesinde yangınların kontrol altına alınmasını umduklarını açıkladı. Şili hükümeti, kuraklık ve 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle büyüyen yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan etmişti.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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