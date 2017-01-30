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O ülke artık 'İslam Cumhuriyeti’ değil!

yle iktidara gelen selefini seçimle deviren Devlet Başkanı Barrow, ilk iş olarak ülkesinin ismindeki ‘İslam Cumhuriyeti’ ifadesini kaldırma kararı aldı.

O ülke artık İslam Cumhuriyeti’ değil!

Devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan ve tüm dünyanın ilgisini çeken çalkantılı siyasi süreci geride bırakan , bu kez de isim değişikliği ile gündemde.

Gambiya Devlet Başkanı , Senegal başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinin baskı ve askeri müdahale tehdidinin ardından koltuğu devreden selefi Yahya Jammeh'nin mirası olan 'Gambiya İslam Cumhuriyeti' adını değiştirme kararı aldı.

Barrow, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Gambiya'da Hristiyan ve animistlerin (Afrika ülkelerinde yaygın olarak benimsenen ve doğada insan ruhuna benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden inanç) de yaşadığına dikkat çekti ve ülkesinin adının Gambiya Cumhuriyeti olacağını duyurdu.

ESKİ BAŞKAN GETİRMİŞTİ
Jammeh, 2015'te ülkesini bir İslam devleti olduğunu "Gambiya'nın kaderi, Yüce Allah'ın ellerindedir. Bugünden itibaren Gambiya bir İslam devletidir. Vatandaşlarımızın haklarına saygı duyan bir İslam devleti olacağız" sözleriyle duyurmuştu.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 18:41
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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DAVUT DAVUT

KEŞKE KIVIRMASAYDIN ,İMTİHANINI KAYBETTİN, KAREKTERSİZ YALAMA

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2017 22:26
kayserili kayserili

domuz batinin isi bu

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 30.01.2017 21:21
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