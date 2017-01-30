Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.
Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi.
Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Ölü sayısının artmasından endişe edilen olayla ilgili resmi makamların açıklama yapması bekleniyor.
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Kanadada bir camiye içinde insanlar varken bir saldırı gerçekleşiyor.Bu çok önemli bir haber.Trumpun densiz demeçleri herhalde bazı kesimleri cesaretlendirdi ve müslümanlar aleyhine bundan böyle bu girişimlerin olabileceği görülüyorKendilerini muhafazakar addeden bugünkü gazetelere baktım ne yazıkki sanki haber değeri yokmuş gibi küçücük bir haber gibi geçiştirilmiş.Oysa diger bazı gazetelerde önemli bir haber gibi veriliyor.Tuhafıma gitti.
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