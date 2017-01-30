Yol Durumu
  1. O ülkede camiye silahlı saldırı
  2. ABD'de 16 eyaletten Trump'a kınama

Başbakanı da Trump'ı eleştirdi

İtalya Başbakanı da Trumpı eleştirdi
Trump'ın yasaklarına bir tepki de 'dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkeler için getirdiği ABD'ye giriş yasağını eleştiren Avrupalı liderler arasına İtalya Başbakanı de katıldı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, sosyal paylaşım sitesi Twitterdaki özel hesabından, "İtalya, değerlerine bağlıdır. Açık toplum, çoğul kimlik ve ayrımcılığa izin vermeme. Bunlar Avrupa'nın temel yapı taşlarıdır" diye yazarak isim vermeden Trump'ı eleştirdi.
Etiketler: ,
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 02:21
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
taka41 taka41

lak lak luk,,,bos laf...ABD italyayi halen bir köy-nahiye olarak görüyor....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2017 10:24
MEHMET MEHMET

başkalarına yaptığınızı allah şimdi birbirinize düşürerek cezalandırıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2017 09:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar