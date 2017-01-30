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Dünyayı karıştıran iddia

Esad öldürüldü iddiası!
Suriye'de yüzbinlerin katili 'ın öldüğü iddia edildi. Fransa'da Le Point ise Esad'ın koruması tarafından vurulduğunu ileri sürdü. Suudi gazete Okaz ise Esad'ın, beyin tümörü nedeniyle hastaneye yattığı ve Rus- Suriyeli bir sağlık ekibinin kontrolünde tedavi edildiğini iddia etti. Lübnanlı gazeteci el-Mustaqbal da Esed'in Şam'da bir sağlık merkezinde tedavi altında olduğunu yazdı. Suriye Cumhurbaşkanlığı ise iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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