Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya sınırına yığınak yapan ABD, Polonya ile tatbikata başlıyor. İlk tatbikat için Zagan'daki askeri üste tören düzenlendi.

Törene Polonya lideri Andrzej Duda, Savunma Bakanı Minister Macierewicz ve ABD'nin Polonya Büyükelçisi Paul W. Jones katıldı.

80'den fazla tank ve zırhlı araç ile yaklaşık 4 bin ABD askeri, Ocak ayının ortasından bu yana Rusya sınırına konuşlanıyor. Söz konusu törenin yapıldığı Zagan'da ise yaklaşık 1000 asker bulunuyor.



Avrupa'ya yığılan ABD silahı ise 2 bin 800. Bu rakam içinde 87 Abrams M1A1 tank, yüzlerce zırhlı araç, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaş aracı da var.

RUS ASKERLERİ FİNLANDİYA SINIRINDA

Rusya ise, aynı dönemde Finlandiya sınırına yakın konumdaki Murmansk'ta tatbikat yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda geyikler veya köpeklerin çektiği kızaklarda beyaz üniformalı Rus askerleri görülüyor.





DEV TATBİKATLAR

NATO'nun diğer üyeleri İngiltere, Kanada ve Almanya da Rusya sınırına 1000'er asker göndermiş durumda. Söz konusu birlikler, gelecek ay Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya'ya konuşlandırılacak.

Batılı ülkeler, Rusya sınırında dev tatbikatlar yapacak.

RUSYA NATO GERİLİMİ

Rusya ve NATO arasındaki gerilim, İngiltere'nin savaş uçakları ve yüzlerce askerini Rusya sınırına göndereceğini duyurmasıyla başlamıştı.

NATO'nun hamlesine karşılık vereceklerini duyuran Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa'nın ortasındaki Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda.

GÖZLER TRUMP'TA

Sevkiyatla Moskova'ya meydan okuyan Washington'da Donald Trump'ın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. ABD Başkanı, Moskova ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor ve Doğu Avrupa'daki operasyonları askıya alabilir.

Rusya, ABD'nin son hamlesine henüz bir tepki vermiş değil. Geçen yılın ortasında İngiltere'nin Rusya sınırına asker göndereceğini açıklamasıyla Rusya ve NATO arasında ipler gerilmişti.

Londra yönetiminin savaş uçaklarının da içinde bulunduğu askeri gücün Romanya ve Estonya'ya yerleşeceğini açıklaması üzerine, Rusya lideri Vladimir Putin NATO'ya karşılık vereceklerini duyurmuştu. Putin, Rusya ile kara sınırı olmayan ve Avrupa'nın ortasında yer alan Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda.