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'de 16 eyaletten 'a kınama

'de 16 eyaletin başsavcısı, Başkan 'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan "anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı" kararnamesini kınadı

ABDde 16 eyaletten Trumpa kınama

'de 16 eyaletin başsavcısı, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini kınayan ortak bildiri yayımladı.

Başsavcılar, Başkan 'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan "anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı" kararnamesini kınadı.

Bildiride, 130 milyondan fazla Amerikalı ve eyaletlerimizdeki yabancıların başsavcıları olarak, Başkan Trump'ın anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı kararnamesini kınıyoruz." denildi.

Ortak bildiride, dini özgürlüğün, ABD'nin temel bir ilkesi olduğu, her zamanda öyle olacağı ve hiçbir başkanın bu gerçeği değiştiremeyeceği ifade edildi.

Bildiride, New York, Washington D.C, California, Pennsylvania, Massachusetts, Hawaii, Virginia, Oregon, Connecticut, Vermont, Illinois, New Mexico, Iowa, Maine, Maryland ve Washington eyaletlerininin başsavcılarının imzası yer aldı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 02:17
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