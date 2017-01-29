Trump ayağa düştü!

Donald Trump, modacılara da ilham verdi! Ünlü marka Gucci’nin,s on çıkardığı terlik Trump’ın saçlarına benzetildi. Söz konusu terliği sosyal medyadan paylaşan Demet Sabancı’nın ‘Gucci’nin Trump terlikleri’ notu ise herkesi gülümsetti...
Amerika'nın 45'inci Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladı. Yeni Amerikan Başkanı, seçim döneminden itibaren söylemleri ve üslubuyla da tüm dünyanın tepkisini çekmeyi başardı! Başkanlık koltuğuna oturmasıyla da vaad ettiği sözleri bir bir uygulamaya başladı. Daha ilk haftadan, Meksika sınırı ve mülteci anlaşmaları gibi önemli 15 konuya imzasını attı. Fiziksel görünüşü, ilginç saçları ve eşi Melania Trump ile sosyal medyada gündem haline gelen Trump hakkında hazırlanan capsler ve videolar herkes tarafından paylaşıldı.
SAÇLARI İLGİ ODAĞI
Özellikle rakibi Hillary Clinton'ı seçimde alt eden ve Başkanlığı kazanan Trump'ın capsleri herkesin beğenisini kazandı. İnternet kullanıcıları, yeni başkanın kravatının uzunluğuna bile dil uzattı. Ülkemizden de Amerika'nın 45'inci Başkanına karşı büyük bir ilgi vardı. Hatta Giresun'dan çakma Trump bile çıktı. Giresun'un Görele İlçesi'nde yaşayan Abdullah Topçu, Donald Trump'a benzerliği ile herkesin ağzını açık bıraktı! Trump'ın olay yaratan saçları, modacılara da ilham kaynağıydı! Gucci markasının son çıkardığı terliklerin üzerinde bulunan tüyler, Trump'ın saçlarını andırdı! Bunu fark eden sosyetik Demet Sabancı, terliğin fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Gucci'nin Trump terlikleri' notuyla paylaştı. Esprili paylaşıma, Instagram kullanıcılarından yorum yağdı!
TWİTTER YORUMLARI
* Gucci, tasarımlarında Trump'tan esinlenmiş. Bence Türk modacılar da denemeli.
* Trump böyle giderse Gucci'ye dava açar. Resmen saç modelini çalmışlar Başkan'ın.
* Adam saçlarıyla bile gündem oluyor!
* Trump'ın saçlarından esinlendiği için bu kadar pahalı. Fiyatına baktım bin 500 Euro!
* Bu terlik bence anneye alınmalı. Kızdığı zaman fırlatsa da acıtmaz! Paran varsa Trump'ın saçları bile ayaklarının altında vay be!
* Ev terliği mi evcil hayvan mı bilemedim!
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