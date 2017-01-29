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ordusu!

Taciz ordusu!
Almanya'da dün patlayan skandal, tüm ülkeyi şoke etti! Ülkenin Baden Wüttemberg eyaletindeki Pfullendorf kasabasında bulunan ve elit askerlerin yetiştiği Staufer Kışlası'nda 'cinsel tercih ve utanma duygularını zedeleyici' ihlallerin yaşandığı belirtildi. Ordudan yapılan açıklamada yaşanan skandalda üst düzey komutanların bir ilgisi olmadığı, skandala karışan 7 askerinde işine son verildiği belirtildi. Olayın patlamasının ardından nun birçok askerin şiddet kullanma ve cinsel şüphesi ile savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi! Ülkeyi sarsan iddianın ardından Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, olaya sert bir dille tepki gösterdi. Skandalı 'Tiksindirici' olarak niteledi.
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