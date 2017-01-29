Barcelona’da otel yasağı

İspanya'nın en çok turist alan ikinci kenti Barcelona'nın öz yapısını koruyabilmesi için önemli bir adım atıldı. Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, "Turistik Konaklama için Özel Şehirleşme Planı" adı altında kabul ettiği bir kararla, son yıllarda hızla ve kontrolsüzce artan turistik yapılanmanın önüne geçebilmek için kentte otel yapımını yasakladı. Barcelona Belediyesi'nin verilerine göre, kentte 924'ü otel, 9 bin 706'sı ev olmak üzere toplamda 10 bin 630 turistik konaklama yeri bulunduğu belirtiliyor.
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