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Trump’ın Rakka planı

Trump’ın Rakka planı
ABD Başkanı , göreve hızlı başladı. "Suriye'de kesinlikle güvenli bölge kuracağım" diyerek gündemi sarstı. Trump bu kez, DEAŞ'ın kalesi Rakka için strateji değişimine gitme kararı aldı. "Korkak, pis sıçanları ezeceğiz" diyen Trump, DEAŞ ile mücadele kapsamını genişletecek bir plan hazırladı. Trump'ın, Pentagon'dan DEAŞ'ın kalesi Rakka'yı ezmek için kara unsurları ve helikopterlerin devreye girmesini istediği aktarıldı. 20 bin askerin bölgeye gönderileceği açıklandı. Yeni planın 1 ay içinde hayata geçirileceği vurgulandı. Halihazırda ABD'nin Suriye topraklarında bir grup askeri bulunuyor.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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