Trump’ın Rakka planı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve hızlı başladı. "Suriye'dekesinlikle güvenli bölge kuracağım" diyerek gündemi sarstı. Trump bu kez, DEAŞ'ın kalesi Rakka için strateji değişimine gitme kararı aldı. "Korkak, pissıçanları ezeceğiz" diyen Trump, DEAŞ ile mücadele kapsamını genişletecek bir plan hazırladı. Trump'ın, Pentagon'dan DEAŞ'ınkalesi Rakka'yı ezmek için kara unsurları ve helikopterlerin devreye girmesini istediği aktarıldı. 20 bin askerin bölgeye gönderileceği açıklandı. Yeni planın1 ay içinde hayata geçirileceğivurgulandı. Halihazırda ABD'nin Suriye topraklarında bir grup askeri bulunuyor.
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