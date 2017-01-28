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Tehlikeli hobi

Tehlikeli hobi
Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor'da yaşayan Dusko Vujinovic'in tarantula koleksiyonu herkesi şaşırtıyor. Bu hobisinin çocukluk yıllarından okumaya başladığı "Zov" isimli dergiyle ortaya çıktığını söyleyen Vujinovic, o günde bugüne Kuzey ve Güney Amerika'da yaşayan tarantula türlerini biriktirmeye başladığını belirtiyor. Koleksiyonunda 20 tarantula olduğunu anlatan genç, "Tarantula zararsız bir hayvandır. Onun saldırısına maruz kalanlarda bazı sağlık sorunları olabiliyor ama kimseyi öldürmezler. Tarantula ısırması sonrasında ölenlerin ya bir sağlık sorunu ya da alerjisi vardır" diyor.
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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