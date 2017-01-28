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Reklam SAATi!

Şampiyon tenisçi , sponsor farkını gözler önüne serdi. 3.5 milyon liralık Richard Mille marka saatiyle turnuvada boy gösterdi. Şov yaptığı maçta finale yükseldi...

Dünya tenisinin önemli oyuncularından İspanyol Rafael Nadal, yine ezber bozmadı. Şampiyon tenisçi, her zamanki gibi milyonluk saatini koluna takıp, sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta tek erkekler yarı final maçında adeta şov yaptı. Nadal, dün gerçekleşen yarı final maçında Bulgar rakibi Grigor Dimitrov ile karşılaştı. Ünlü tenisçi, 4 saat 56 dakika süren maçı 3-2 kazanarak finale adını yazdırdı. Tenis severler ise maçtan çok Nadal'ın saatine odaklandı. Çünkü İspanyol raketin kolunda, sponsoru olan "Richard Mille" marka saat vardı. Yaklaşık 3.5 milyon lira değerinde olan saat, başarı sporcu için özel olarak tasarlandı. Sporcunun RM 27- 02 model saatinden kimse gözünü alamadı. Bazı sporcular, "Saat çok pahalı. Maç sırasında zarar görebilir. Bu nedenle tenis oynarken takmazdım" yorumları yaptı. "En zengin tenisçiler" arasında ye alan Nadal'ın 2012 yılında katıldığı Fransa Açık Turnuvası'nda aynı marka saati çalınmıştı.

KORTLARIN YILDIZI
İspanya'da dünyaya gelen 30 yaşındaki , daha 4 yaşındayken tenise başladı. Başarılara yelken açtı. Dünya sıralamasında 5. basamakta yer aldı. Bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde grand slam kazanan tek erkek tenisçi olarak spor tarihine adını yazdırdı. Fransa Açık'ta 2005'te kazandığı ilk "grand slam" şampiyonluğundan bu yana her yıl en az bir "grand slam"da zaferi tattı. 9 kez Fransa Açık'ı (Roland Garros) kazanarak bu alanda rekor kırdı. Nadal, toplamda 14 Grand Slam Şampiyonluğu yaşadı. İspanyol tenisçi, 100 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin sporcularından biri oldu.

EL YAPIMI SERVET
Dünyaca ünlü lüks saat tasarımcısı olan ve saatleri "Gizli milyarderlerin saati" olarak anılan Richard Mille, 2010 yılından beri Rafael Nadal'a sponsorluk yapıyor. Saattin özellikleri ise şöyle sıralanıyor:
Tamamen el yapımı
Üstü çelik
Arkası karbon kaplama
Ağırlığı sadece 19 gram
Darbeye karşı dayanıklı
Kadranı titanyum
Etiketler:
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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