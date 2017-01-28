Reklam SAATi!

Dünya tenisinin önemli oyuncularından İspanyol RafaelNadal, yine ezber bozmadı. Şampiyon tenisçi, her zamanki gibi milyonluk saatini koluna takıp, sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan AvustralyaAçık'ta tek erkekler yarı final maçında adeta şov yaptı. Nadal,dün gerçekleşen yarı finalmaçında Bulgar rakibi GrigorDimitrov ile karşılaştı. Ünlü tenisçi, 4 saat 56 dakika süren maçı 3-2 kazanarak finale adını yazdırdı. Tenis severler isemaçtan çok Nadal'ın saatineodaklandı. Çünkü İspanyol raketin kolunda, sponsoru olan "Richard Mille" marka saat vardı. Yaklaşık 3.5 milyonlira değerinde olan saat, başarı sporcu için özel olarak tasarlandı. Sporcunun RM 27-02 model saatinden kimse gözünü alamadı. Bazı sporcular, "Saat çok pahalı.Maç sırasında zarar görebilir.Bu nedenle tenis oynarkentakmazdım" yorumları yaptı. "En zengin tenisçiler" arasında ye alan Nadal'ın 2012 yılında katıldığı Fransa AçıkTurnuvası'nda aynı marka saati çalınmıştı.
KORTLARIN YILDIZI İspanya'da dünyaya gelen 30 yaşındaki Rafael Nadal, daha 4 yaşındayken tenise başladı. Başarılara yelken açtı. Dünya sıralamasında 5. basamakta yer aldı. Bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde grand slam kazanan tek erkek tenisçi olarak spor tarihine adını yazdırdı. Fransa Açık'ta 2005'te kazandığı ilk "grand slam" şampiyonluğundan bu yana her yıl en az bir "grand slam"da zaferi tattı. 9 kez FransaAçık'ı (Roland Garros) kazanarak bu alanda rekor kırdı. Nadal, toplamda 14 Grand Slam Şampiyonluğu yaşadı. İspanyol tenisçi, 100 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin sporcularından biri oldu.
EL YAPIMI SERVET
Dünyaca ünlü lüks saat tasarımcısı olan ve saatleri "Gizli milyarderlerin saati" olarak anılan Richard Mille, 2010 yılından beri Rafael Nadal'a sponsorluk yapıyor. Saattin özellikleri ise şöyle sıralanıyor:
Tamamen el yapımı
Üstü çelik
Arkası karbon kaplama
Ağırlığı sadece 19 gram
Darbeye karşı dayanıklı
Kadranı titanyum
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