Gelen mutsuz giden mutlu

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak günü görevi Barack Obama'dan devralıp Beyaz Saray'daki koltuğuna geçti. Ancak 1 hafta önceki yemin töreninden detaylar gelmeye devam etti. Tören sırasında ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Trump ile First Lady Melania Trump bir hayli keyifsizdi. Görevi devreden Obama ile eşi Michael Obama ise oldukça keyifliydi. Bu durum gözleri eskilere çevirdi. Gelenlerle gidenler arasındaki tezat durum, ABD Başkanları arasında adeta bir gelenekti! ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, 2009 yılında görevi 43. Başkan George Bush'tan devraldıktan sonra hayli düşünceli bir şekilde objektiflerin karşısına geçmişti. Bush ise objektiflere gülümseyerek Beyaz Saray'ı terk etmişti.





20 Ocak 2017 günü Trump çifti, yemin töreni boyunca yüzünü asarken, Obama çifti keyifli bir şekilde görevi devretmişti. 20 Ocak 2009'daki yemin töreninde Bush'tan görevi devralan Obama da Trump gibi keyifsizdi Bush ise mutlu bir görüntü sergilemişti