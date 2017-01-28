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Başkan’a silah çekti!

Başkan’a silah çekti!
ABD'nin Dallas şehrinde adındaki bir öğretmen, ABD Başkanı Trump'ın görüntülerine su tabancası çekerek "Öl" diye bağırdı. Öğretmenin görüntüleri sanal alemde kısa sürede yayıldı. Modi hakkında soruşturma başlatıldı.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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