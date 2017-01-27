Washington bu işi iyi biliyor

Terör örgütlerini kuran ve büyüten ABD, haklı olarak hangi ülkede ve hangi şehirde terör saldırılarının olacağını biliyor. Dün de ABD DışişleriBakanlığı vatandaşlarını,"olası Türkiye ziyaretlerinigözden geçirmeleri" konusundauyardı. Bakanlık web sitesinde yayımlanan uyarı yazısında; ABD vatandaşları, artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine ve İstanbul'a gitmekten kaçınmaları tavsiye edildi.
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