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Washington bu işi iyi biliyor

Washington bu işi iyi biliyor
Terör örgütlerini kuran ve büyüten , haklı olarak hangi ülkede ve hangi şehirde terör saldırılarının olacağını biliyor. Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını, "olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri" konusunda uyardı. Bakanlık web sitesinde yayımlanan yazısında; ABD vatandaşları, artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine ve İstanbul'a gitmekten kaçınmaları tavsiye edildi.
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